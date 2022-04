Qualche giorno fa il Canada nord-orientale è stato interessato da improvvise tempeste di neve. Nel video vediamo la città di Toronto interessata da una bufera, con neve e temperatura sotto lo zero. Non sembra proprio primaverile il video che vi mostriamo, in effetti l’evento atmosferico è piuttosto tardivo anche per questa città canadese soggetta a inverni molto rigidi, ma con la bella stagione, da queste parti la temperatura tende a salire molto rapidamente.

Gli scorsi giorni, una massa d’aria fredda aveva interessato la parte occidentale del Nord America, gradualmente questa si è spostata verso est e ha interessato praticamente tutto il Canada.