Grandine, ma soprattutto grossa come uova è quella che è caduta nei pressi di Miami in Florida, che è stata documentata non cittadino piuttosto preoccupato per i danni eventualmente avrebbe procurato questo evento meteorologico estremo.

Gran parte degli Stati Uniti sudorientali sono sotto temporali di forte intensità, nelle ultime 24 ore e si sono registrate grandinate devastanti ma soprattutto tantissimi tornado. I tornado hanno causato danni ingenti anche le abitazioni.

Già nel mese di marzo si era avuta una eccezionale ondata di tornado nella parte meridionale degli Stati Uniti d’America, e secondo il sito web AccuWeather ne sono stati rilevati 250 e oltre, superando il valore record che fu raggiunto nel 2017 con 192 tornado.