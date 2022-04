Grandine, gli eventi meteo iniziano ad essere devastanti nel nostro Emisfero.

In Europa le temperature scendono i sotto valori medi stagionali, con improvvise nevicate, negli Stati Uniti ampie aree registrano temperature molto superiori alla media, in particolare le grandi pianure dove affluisce aria fredda e secca in quota che giunge dalle catene montuose. Questa sviluppa condizioni di instabilità atmosferica, con raffiche temporalesche che si stanno verificando sino la regione dei Grandi Laghi.

Report Grandine

Hail Reports

¿Dónde ha granizado?

Le Rapport Grêle

Onde caiu granizo?

Wo hat es gehagelt?

