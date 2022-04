Un grosso fulmine squarciato il cielo di Barcellona in Spagna, dove le condizioni meteo sono peggiorate per il transito di un’area di bassa pressione. Il fulmine per fortuna ha colpito un palo elettrico. Ma numerosi altri fulmini sono caduti in città non sono stati ripresi in video.

Nei prossimi giorni, l’area di bassa pressione tenderà estendersi verso l’Italia, dove si verificheranno piogge e anche temporali. L’attività elettrica potrebbe essere localmente anche intensa e dar luogo alla caduta di fulmini.