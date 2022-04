Gelo invernale in tutta la Scandinavia, con temperature che sono scese abbondantemente sotto lo zero. Le condizioni meteo sono divenute estremamente avverse, con tempeste di neve come documentato dal video.

I blizzard hanno interessato quasi tutto il paese, soprattutto laddove c’è stato uno scontro tra masse d’aria artica e umida oceanica. L’effetto è stato quello di avere un ulteriore tempesta di neve dopo quella che si era verificata circa una settimana fa, quando aria artica si era spinta molto verso sud, e aveva raggiunto il cuore del Mar Mediterraneo. Rammenterete le nevicate a quote basse in Italia.