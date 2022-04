La pastorizia è un’attività rispettabilissima. Va sottolineato da subito. L’uomo è un onnivoro, quindi si ciba anche di carne. Poi ci sono delle scelte sul tipo di alimentazione ove la carne viene bandita per varie ragioni.

Qui non diamo ragione ad un o all’altra parte. Di certo però siamo in una Civiltà Moderna, e ci sono delle leggi da rispettare, in particolare quelle del macello di animali, anche se soprattutto in molte realtà non viene rispettata. In particolare, ci riferiamo al REGOLAMENTO CE n. 1099/2009 sulla protezione degli animali durante l’abbattimento: “gli animali possono essere abbattuti esclusivamente dopo lo stordimento. La perdita di coscienza e di sensibilità deve essere mantenuta fino alla morte dell’animale”.

In molte realtà rurali e non d’Italia, ed in Europa, questo non avviene probabilmente perché mancano i controlli, e le sanzioni non vengono applicate o sono irrisorie. In questi giorni è in atto una vera e propria mattanza senza il rispetto delle regole.

Ebbene, la notizia che apprendiamo è che durante una festa, in una località italiana, gli animali davanti ad una Chiesa venivano ceduti una sorta di asta, così viene riportato da un quotidiano.

Il banditore ora è imputato a seguito di un decreto penale di condanna a cui si è opposto. Il gesto può far parte di una tradizione popolare, ma i tempi sono cambiati, ed è necessario adeguarsi nel rispetto del lavoro del pastore e degli animali che alleva, ma anche di coloro che si cibano di carne di animale.