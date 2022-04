Quello che vedete è un fulmine che avuto una durata di ben nove secondi, la caratteristica di questa scarica elettrica continua è stata che si è propagata dal basso verso l’alto, un fenomeno non inconsueto, ma tuttavia raro. Eccezionale è stata sicuramente la sua durata, ma qui ci troviamo in una regione del Texas soggetta a tempeste e temporali che possono assumere violenza impensabile per noi europei.

Siamo a Wichita. Un’area maledetta, dove si formano i peggiori tornado degli Stati Uniti d’America. Qui ogni abitazione a un rifugio anche tornado, che è al pari necessario durante bombardamenti. Durante le allerte è meteo di tornado, è prioritario rifugiarsi nel sottosuolo per rischiare di perdere la vita.

Da queste parti si può perdere però la casa. Il Kansas è la regione con il maggior numero di tornado classificati F5, ovvero distruttivi.