Ricordate il primo approfondimento sul mese di maggio? Lo realizzammo qualche settimana fa, ovviamente prendendo in considerazione quelle che erano le prime proiezioni meteo climatiche dei modelli stagionali.

All’epoca emerse un trend mensile all’insegna delle fiammate d’aria calda e delle abbondanti precipitazioni. Trend che, viste le ultimissime interpolazioni dei centri di calcolo internazionali, sembra essere confermato. Conferme sì, ma con delle novità. Un conto è ipotizzare temperature al di sopra delle medie stagionali, un altro conto è cercare di capire se tali anomalie si realizzeranno con poche ma intense ondate di caldo, oppure se saranno anomalie dettate da persistente Alta Pressione.

Idem per quanto riguarda le precipitazioni. Potrebbe piovere più del normale, vero, ma anche in questo caso dovremo capire se saranno piogge ben distribuite nel tempo o se si tratterà di precipitazioni concentrate in poche giornate di piogge. Perché in quest’ultimo caso potrebbe trattarsi di severe ondate di maltempo, magari sostenute da contrasti termici forieri di mega temporali e grandinate.

Capite bene che sarà importante, anzi fondamentale, capire come evolveranno le condizioni meteo climatiche e una prima idea potremmo farcela osservando le proiezioni modellistiche relative alla prima decade di maggio.

Proiezioni che evidenziano la possibilità che aria fredda di origine artica possa scendere a sud, insinuandosi sul Mediterraneo dove a quel punto si scatenerebbero fenomeni atmosferici particolarmente violenti. Attenzione perché prima potrebbe transitare aria caldo umida africana, destinata a far schizzare verso l’alto le temperature.

Diciamo che gli sbalzi termici potrebbero rappresentare uno dei “must” del mese di maggio, pur con una progressiva prevalenza del caldo africano e quindi delle anomalie termiche positive.