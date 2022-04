Sarà bene concentrarsi sulle piogge perché ne abbiamo bisogno e perché nei prossimi giorni cadranno abbondanti in varie zone d’Italia. Ma sarà bene iniziare a guardare alle condizioni meteo climatiche in divenire perché maggio promette battaglia.

Anzi, probabilmente promette battaglia già l’ultima decade di aprile. Sapete cosa ci preoccupa un po’? Il fatto che i centri di calcolo internazionali, chi più chi meno, continua a battere sul “tasto” degli affondi depressionari sulla Penisola Iberica.

Vi starete chiedendo: perché dovremmo preoccuparci? Beh, perché conosciamo fin troppo bene l’esito di certe traiettorie cicloniche, ovvero probabili impennate anticicloniche africane. Nei prossimi giorni, ad esempio, potremmo già averne un assaggio.

Sì, perché a quanto pare il vortice ciclonico che si approfondirà sulle Baleari potrebbe persistere in loco e ricevere ulteriori apporti oceanici. A quel punto il promontorio anticiclonico potrebbe affacciarsi sulle nostre regioni, a partire dal Sud Italia, con temperature in forte rialzo. Quando? Magari già nel corso del ponte festivo (25 aprile).

Ma a preoccupare maggiormente è il periodo a cavallo tra fine mese e i primi di maggio perché è in quel periodo che l’Anticiclone Subtropicale potrebbe sferrare un primo, duro colpo. Stiamo parlando di una vera ondata di caldo in pieno stile estivo, ovvero quel caldo capace di far schizzare le temperature oltre 30°C.

Non ci sarebbe nulla di strano, se non fosse che si rischia la persistenza. Molto, lo ripetiamo, dipenderà da come impatteranno i nuovi affondi depressionari atlantici e in tal senso le proiezioni modellistiche non ci lasciano per nulla sereni.

Soprattutto non ci lasciano sereni alcuni pattern climatici che sembrano puntare con altrettanta decisione in direzione di un’Estate rovente, ma preferiamo fermarci qui. Prima di parlare di certi trend sarà bene avere tutte le conferme del caso.