Per avere una visione d’insieme della temperatura media che dovremmo avere nel mese di maggio, abbiamo consultato i dati del Centro Meteo Europeo.

Infatti, qui vi proporremo anche le varie cartine diffuse dal centro meteorologico, le quali mostrano le anomalie positive e negative che si avranno nelle prossime settimane. In blu sono indicate le temperature più basse rispetto alla media, verso il rosso quelle più elevate, ovvero sopra la norma. In bianco invece la temperatura nella media.

Osserviamo che soprattutto nella prima settimana di previsione, quando però interagiscono per ottenere queste informazioni modelli matematici a più alta risoluzione, si intravedono anomalie termiche notevolissime, con la tendenza un raffreddamento esagerato della Scandinavia, che avrebbe poi un’influenza anche sull’Italia, o parti di essa, e poi a ovest e a est di questa lingua d’aria fredda, temperature fortemente sopra la media.

Da tali differenze termiche potrebbero sorgere forti contrasti. Ma questo è un aspetto che potremmo osservare in altri ambiti, magari quello delle precipitazioni di cui vi diamo appuntamento con un ulteriore approfondimento.

Sempre da queste cartine vediamo che dal periodo che va dal 2 maggio al 9 maggio, in Italia si dovrebbero avere temperature prossime alla media, questo come peraltro evidenziato anche dalle previsioni che abbiamo commentato e diffuso dall’aeronautica militare con validità di un mese. Anomalie termiche inesistenti le vediamo per quasi tutto il mese di maggio per l’Italia. Tutto ciò costituisce una novità non da poco.

Ma ecco che con l’arrivo di giugno le cose cambierebbero, ciò si evince dalla cartina di previsione della temperatura dal 30 maggio al 6 giugno 2022. Qui presentano un’anomalia termica positiva che dalla parte settentrionale dell’Africa andrebbe a estendersi verso il bacino occidentale del Mediterraneo e anche l’Italia.

Sarebbe la solita evoluzione meteo che ormai ci siamo abituati a vedere durante le stagioni estive. Ma tuttavia, siamo molto distanti da questo periodo di previsione, e anche tutto il mese di maggio che vediamo nelle mappe è solo una linea di tendenza in una visione d’insieme che poi mostrerà molte novità. Insomma, i dettagli saranno poi confermati giorno per giorno. Ma l’importanza di queste previsioni è strategica per conoscere le linee generali del futuro meteo climatico.