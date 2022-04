L’evoluzione meteo per oggi mercoledì 27 aprile vedrà un modesto aumento della pressione atmosferica con conseguente diffuso miglioramento anche al Nord Italia dove ieri si è avuto qualche temporale. Si avrà, in linee generali, anche un ulteriore aumento della temperatura, probabilmente specialmente nelle regioni settentrionali per il diffuso soleggiamento.

Nelle regioni del Nord Italia si avranno condizioni soleggiate, tuttavia, nel corso del pomeriggio tenderanno a formarsi nubi cumuliformi a ridosso dei rilievi, e localmente in pianura. Ma il rischio di precipitazioni appare irrilevante.

Al Centro Italia e la Sardegna ci sarà bel tempo, con parziali addensamenti nuvolosi derivanti dal transito di masse d’aria provenienti dal Isole Baleari. In genere saranno nubi stratificate. Qualche addensamento più consistente si potrebbe verificare nei rilievi appenninici al pomeriggio, ma si dissolverà in serata.

Al Sud Italia e la Sicilia è atteso generale bel tempo, con cielo che tenderà a velarsi parzialmente per nubi stratificate. Inoltre, si verificherà un lieve aumento del pulviscolo atmosferico proveniente dal Sahara che potrebbe sbiadire l’azzurro al cielo.

Le temperature questa mattina sono diminuite soprattutto al Nord Italia, ciò per effetto degli ampi rasserenamenti. Ma al pomeriggio soprattutto da queste parti atteso un aumento rispetto alla giornata di ieri. Delle altre regioni italiane si avrà un lievissimo aumento ulteriore dei valori termici.

I venti saranno deboli generalmente di direzione variabile, con componenti di brezza.

Per quanto concerne il mare, questo risulterà ancora mosso quello attorno alla Sardegna, altrove si avranno invece mari generalmente poco mossi.

Insomma, per oggi ci attendiamo una bella giornata.

Temperature massime capoluoghi italiani per il giorno 27 aprile 2022

Benevento, Cosenza 26°C

Caltanissetta, Oristano, Sanluri 25°C

Carbonia, Foggia, Iglesias, Ragusa, Taranto, Villacidro 24°C

Agrigento, Avellino, Caserta, Lecce, Matera, Roma, Terni 23°C

Alessandria, Asti, Cagliari, Catania, Catanzaro, Enna, Firenze, Frosinone, Isernia, Lucca, Messina, Napoli, Prato, Reggio di Calabria, Salerno, Vercelli, Viterbo 22°C

Arezzo, Brindisi, Cremona, Crotone, Grosseto, L’Aquila, Latina, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Novara, Palermo, Parma, Pavia, Piacenza, Pisa, Pistoia, Reggio nell’Emilia, Rieti, Sassari, Siracusa, Torino, Trapani, Trieste, Verbania 21°C

Andria, Aosta, Ascoli Piceno, Bologna, Bolzano, Brescia, Carrara, Como, Ferrara, Forlì, La Spezia, Lecco, Livorno, Nuoro, Olbia, Padova, Pordenone, Potenza, Rovigo, Siena, Sondrio, Tortolì, Treviso, Udine, Verona, Vibo Valentia, Vicenza 20°C

Bari, Barletta, Bergamo, Campobasso, Cesena, Genova, Gorizia, Massa, Perugia, Pescara, Ravenna, Savona, Tempio Pausania, Trani, Trento, Varese, Venezia 19°C

Chieti, Cuneo, Imperia, Lanusei, Macerata, Rimini, Teramo 18°C

Ancona, Biella, Fermo, Pesaro 17°C

Belluno, Urbino 16°C