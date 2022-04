L’evoluzione meteo per la giornata di mercoledì 27 aprile vedrà un aumento della pressione atmosferica con conseguente diffuso miglioramento anche al Nord Italia. Si avrà, in linee generali, anche un ulteriore aumento della temperatura.

Nelle regioni del Nord Italia si avranno condizioni inizialmente soleggiate, nel corso del pomeriggio tenderanno a formarsi nubi sviluppo verticale a ridosso dei rilievi. Ma il rischio di precipitazioni appare molto scarso. Tuttavia, non è da escludere.

Al Centro Italia e la Sardegna si avranno parziali addensamenti nuvolosi derivanti dal transito di masse d’aria provenienti dal Isole Baleari. Non è da escludere anche qualche precipitazione sporadica soprattutto sulla Sardegna e le coste tirreniche. Tendenza a miglioramento, ma al pomeriggio si avrà della nuvolosità a sviluppo verticale nei rilievi, in dissolvimento in serata.

Temperature minime capoluoghi italiani per il giorno 27 aprile 2022

Benevento 4°C

Aosta, Bolzano, L’Aquila 5°C

Campobasso, Potenza, Rieti, Sondrio 6°C

Belluno, Biella, Isernia, Terni, Trento, Varese 7°C

Arezzo, Avellino, Como, Foggia, Frosinone, Perugia, Reggio nell’Emilia, Sanluri, Siena, Verbania, Viterbo 8°C

Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Bergamo, Caserta, Cosenza, Grosseto, Latina, Pistoia, Prato, Roma, Teramo, Urbino 9°C

Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Cesena, Chieti, Cuneo, Enna, Fermo, Firenze, Forlì, Gorizia, Lanusei, Lecco, Lucca, Macerata, Matera, Modena, Monza, Novara, Nuoro, Olbia, Oristano, Parma, Pescara, Salerno, Sassari, Tempio Pausania, Vercelli, Verona, Villacidro 10°C

Andria, Brindisi, Catanzaro, Cremona, Ferrara, Lecce, Livorno, Lodi, Milano, Napoli, Padova, Pavia, Piacenza, Pisa, Pordenone, Ravenna, Rimini, Rovigo, Taranto, Torino, Tortolì, Treviso, Udine, Vibo Valentia 11°C

Ancona, Bari, Barletta, Carbonia, Carrara, Crotone, Genova, Iglesias, La Spezia, Mantova, Pesaro, Ragusa, Trani, Trapani, Trieste, Venezia, Vicenza 12°C

Catania, Imperia, Massa, Messina, Savona, Siracusa 13°C

Agrigento, Palermo, Reggio di Calabria 14°C

Temperature massime capoluoghi italiani per il giorno 27 aprile 2022

Benevento, Cosenza 26°C

Oristano 25°C

Caltanissetta, Carbonia, Foggia, Iglesias, Ragusa, Roma, Sanluri, Taranto 24°C

Avellino, Caserta, Matera, Terni, Villacidro 23°C

Agrigento, Alessandria, Asti, Cagliari, Catanzaro, Enna, Firenze, Frosinone, Isernia, Lecce, Messina, Milano, Pavia, Prato, Reggio di Calabria, Salerno, Vercelli 22°C

Andria, Arezzo, Brindisi, Catania, Como, Cremona, Crotone, Grosseto, Lecco, Lodi, Modena, Monza, Napoli, Novara, Palermo, Parma, Piacenza, Rieti, Sassari, Sondrio, Torino, Trapani, Trento, Trieste, Verbania, Viterbo 21°C

Aosta, Ascoli Piceno, Bari, Barletta, Bergamo, Bologna, Bolzano, Brescia, Carrara, Ferrara, L’Aquila, La Spezia, Latina, Lucca, Mantova, Nuoro, Olbia, Padova, Pescara, Pisa, Pistoia, Pordenone, Potenza, Reggio nell’Emilia, Siena, Siracusa, Tortolì, Treviso, Varese, Vibo Valentia, Vicenza 20°C

Campobasso, Forlì, Gorizia, Livorno, Massa, Perugia, Rovigo, Tempio Pausania, Trani, Udine, Verona 19°C

Ancona, Biella, Cesena, Chieti, Cuneo, Genova, Imperia, Lanusei, Macerata, Pesaro, Ravenna, Rimini, Savona, Teramo, Venezia 18°C

Fermo 17°C

Urbino 16°C

Belluno 15°C

Al Sud Italia e la Sicilia è atteso bel tempo, con cielo che tenderà a velarsi per nubi stratificate. Inoltre, si verificherà un lieve aumento del pulviscolo atmosferico proveniente dal Sahara che potrebbe togliere l’azzurro al cielo.

Come anticipato abbiamo una tendenza a un aumento della temperatura al Centro e al Sud Italia. Probabilmente si avrà un lieve calo delle temperature minime in parte del Nord Italia, ma le massime saranno stazionarie.

I venti saranno deboli generalmente di regime di brezza.

Per quanto concerne il mare, questo risulterà ancora mosso quello attorno alla Sardegna, altrove si avranno invece mari generalmente poco mossi.