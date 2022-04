METEO SINO AL 2 MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

Gli ultimi disturbi si attardano sul Nord Italia, con meteo instabile. Piogge ed improvvisi temporali, anche con grandine, si alternano a schiarite. Si tratta degli effetti connessi alla saccatura fredda ancora presente sull’Europa Centrale. L’anticiclone afro mediterraneo tende a rimontare e a garantire bel tempo sul resto della Penisola.

Nel corso di metà settimana ci sarà una maggiore stabilità anche sulle regioni settentrionali, con tempo pienamente primaverile. Solo sulle zone di montagna sarà da preventivare ancora qualche insidia, con possibili acquazzoni pomeridiani del tutto isolati. Le temperature risaliranno grazie al soleggiamento, portandosi su valori tipici di maggio.

Questo contesto anticiclonico è destinato a consolidarsi a protrarsi fino a ridosso del weekend del primo maggio. La fase di meteo stabile non dovrebbe avere lunga vita, in quanto proprio tra sabato 30 aprile e domenica 1° maggio si paleserà una nuova discesa di correnti fresche ed instabili dal Nord Europa.

Probabilmente avremo una nuova accentuazione dell’instabilità a partire dalle regioni settentrionali, con il ritorno di temporali. Ci sarà da monitorare anche una blanda depressione sul vicino Nord Africa e le due distinte circolazioni instabili potrebbero condizionare il tempo sull’Italia, fondendosi in un’unica bassa pressione.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 27 Aprile: al Nord presenza di nubi irregolari, ma variabilità residua su Alpi e Friuli dove sarà possibile qualche piovasco. Prevalenza di cielo sereno al Centro-Sud, a parte temporanei addensamenti in Appennino con possibili acquazzoni sui rilievi umbro-marchigiani.

Giovedì 28 Aprile: meteo generalmente stabile su tutta Italia. Addensamenti in montagna principalmente sulle Alpi, con piovaschi non esclusi sui settori occidentali. Attese stratificazioni medio-alte sulle due Isole Maggiori.

Venerdì 29 Aprile: stabilità al top, con scenari soleggiati e poche nubi pomeridiane in montagna, ma senza precipitazioni. Persistenti velature tra Calabria, Sicilia e Sardegna.

Ulteriori tendenze meteo: peggiora sabato sulle Alpi, per l’approssimarsi di un impulso instabile da nord. Piogge in arrivo sulla Sicilia per un fronte africano. Asciutto altrove. Domenica 1° maggio si intensifica l’instabilità al Nord con temporali dalle Alpi alla Val Padana. Piogge anche al Sud e sulla Sicilia.