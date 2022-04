METEO SINO AL 17 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Il meteo della settimana di Pasqua inizia bene, caratterizzato in una prima fase dal rinforzo dell’anticiclone di matrice subtropicale, con anche un deciso e diffuso rialzo delle temperature. L’approfondimento di una saccatura atlantica sull’Ovest Europa favorirà la rimonta anticiclonica che godrà del supporto di correnti calde di origine nord-africana.

A metà settimana la saccatura iberica avanzerà verso levante, chiudendosi in un minimo depressionario tra le Baleari ed il Nord Africa, andando a coinvolgere le due Isole Maggiori. Inoltre, proprio a ridosso di Pasqua si avvicinerà un affondo d’aria fredda dalla Scandinavia a mettere ulteriormente in crisi l’anticiclone.

ANTICICLONE IN RINFORZO A INIZIO SETTIMANA DI PASQUA

Il tempo tornerà all’insegna della stabilità, con la rimonta decisa di un anticiclone subtropicale fin dalla giornata di lunedì 11 aprile. Le temperature saliranno grazie a correnti calde in quota ed alla radiazione solare. I flussi meridionali verranno richiamati dall’approfondimento di una saccatura atlantica sull’Europa Occidentale.

I flussi d’origine nord-africana si andranno ad intensificare e precederanno l’avvicinamento della perturbazione collegata alla saccatura da ovest. Il tempo potrebbe quindi peggiorare verso metà settimana, anche se in modo limitato probabilmente ai settori più occidentali e alle due Isole Maggiori, poiché il vortice ciclonico sembra destinato a seguire una traiettoria bassa scivolando verso il Nord Africa.

BRACCIO DI FERRO FRA CICLONE AFRICANO E ALTA PRESSIONE

Il vortice ciclonico sembra destinato a seguire una traiettoria bassa scivolando verso il Nord Africa. Ciò comporterà effetti marginali sull’Italia, con un tappeto di nubi medio-alte che veleranno il cielo. Addensamenti più compatti potranno raggiungere le due Isole Maggiori nel corso di metà settimana, con anche qualche piovasco o temporale.

L’area depressionaria proverà ad avanzare verso est e risalire su parte dell’Italia. Maggiori insidie potrebbero farsi strada, a cavallo tra giovedì e venerdì, tra l’estremo Sud, la Sicilia e la Sardegna, con maggiori possibilità di precipitazioni. Sul resto d’Italia il soleggiamento sarà prevalente, ma l’anticiclone inizierà a cedere a ridosso delle Alpi per via di un fronte in discesa dal Nord Europa.

METEO PIU’ MOVIMENTATO NEL WEEKEND DI PASQUA

Lo scenario del periodo festivo sembra complicarsi parecchio, in quanto l’Italia sarà interessata da due distinte azioni perturbate, che potrebbero convergere assieme e portare pertanto conseguenze. Da un lato avremo ancora in azione il vortice depressionario afro-mediterraneo, che potrebbe risalire verso i mari meridionali italiani.

Nello stesso tempo, un flusso d’aria fredda di matrice scandinava scenderà verso il Centro Europa e affonderà anche sull’Italia. Il contrasto fra le due diverse circolazioni potrebbe determinare una fase instabile tutta da delineare. Le temperature tenderebbero a calare, in modo probabilmente più accentuato lungo i versanti adriatici.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Il weekend di Pasqua sembrava poter trascorrere nel segno dell’anticiclone e invece a sorpresa prevarranno le interferenze fredde ed instabili. Questi colpi di scena sono piuttosto tipici di aprile e pertanto il tempo potrebbe rimanere capriccioso anche subito dopo le festività pasquali, con temperature localmente inferiori alla media.