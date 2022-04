METEO SINO AL 22 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’alta pressione si ritira a latitudini settentrionali, con massimi in spostamento tra il Mare del Nord e le Isole Britanniche. Lungo il fianco orientale dell’anticiclone scorre il nucleo d’aria fredda dal Nord Europa diretto verso i Balcani, ma in parziale propagazione all’Italia. Tra Pasqua e Pasquetta l’intrusione dell’aria fredda causerà un vivace cambio di circolazione e farà crollare le temperature.

A risentire maggiormente del raffreddamento saranno le regioni adriatiche e meridionali. Ci sarà anche un rapido peggioramento, con il veloce passaggio di un fronte instabile, i cui effetti saranno più pronunciati a Pasqua sulle regioni meridionali. Il sole tornerà a Pasquetta quasi ovunque, a parte rimasugli instabili all’estremo Sud e ventilazione ancora sostenuta.

Il flusso freddo settentrionale dovrebbe raggiungere il culmine proprio per il lunedì di Pasquetta, Le temperature tenderebbero a calare, in modo probabilmente più accentuato lungo i versanti adriatici e poi al Sud con valori molto sotto media. Nel complesso si stimano cali anche superiori ai 10 gradi rispetto al clima molto mite dei giorni passati.

Questa frustata fredda è destinata ad attenuarsi, anche se insisterà ancora martedì quando ci potrà essere qualche disturbo sulle regioni adriatiche e al Sud. Da mercoledì il flusso freddo scomparirà, con l’Italia di nuovo abbracciata da una rimonta anticiclonica, che andrà a precedere il rapido avvicinamento di una perturbazione da ovest, collegata ad un vortice depressionario tra Francia e Spagna.

Il meteo si guasterà a partire dalle regioni occidentali, con l’approfondimento di un ciclone mediterraneo a ridosso delle Baleari. Una prima perturbazione transiterà tra il 20 ed il 21 aprile con le piogge che potrebbero coinvolgere anche quelle regioni del Nord che ancora soffrono di una siccità prolungata, quasi senza precedenti.

NEL DETTAGLIO

Domenica di Pasqua: al Nord generalmente soleggiato, a parte residua copertura nuvolosa sulle Alpi Occidentali. Al Centro inizialmente instabile in Abruzzo ma in miglioramento e soleggiato altrove. Al Sud molte nubi con precipitazioni anche temporalesche tra Calabria, Sicilia e sud della Puglia.

Lunedì 18, giorno di Pasquetta: soleggiato al Nord, ma con nuovo parziale peggioramento dalla sera su estremo Nord-Est. Sul Centro Italia tanto sole. Al Sud schiarite sempre più ampie, residui fenomeni tra Calabria e Sicilia.

Martedì 19: variabilità su regioni adriatiche e meridionali, con qualche occasionale precipitazione. Sul resto d’Italia generali condizioni soleggiate.

Ulteriori tendenze meteo: piogge in arrivo da mercoledì sulle regioni occidentali e al Nord, anche nelle zone più provate dalla siccità. In attesa le restanti zone, con piogge in arrivo giovedì ed in estensione anche al Sud, con temporali.