METEO SINO AL 15 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un fronte freddo, sospinto da aria d’origine polare, è causa di un rapido peggioramento delle condizioni meteo, dopo aver valicato le Alpi. La perturbazione avrà una rapida evoluzione, interessando dapprima il Nord-Est e poi il Centro-Sud, risultando più attiva lungo i versanti adriatici. Non mancheranno rovesci temporaleschi con grandine e tornerà anche la neve.

Già da domenica il meteo migliorerà quasi ovunque, eccezion fatta per residue condizioni d’instabilità sulle regioni meridionali. L’ulteriore rinforzo dell’anticiclone garantirà un avvio settimana decisamente stabile su tutta Italia, con anche un deciso rialzo delle temperature. A seguire, l’anticiclone sarà insidiato dall’avvicinamento di una perturbazione da ovest.

METEO DOMENICA DELLE PALME, FRONTE VERSO IL SUD ITALIA

Il fronte freddo scivolerà rapidamente verso sud e pertanto l’instabilità si localizzerà già dalle prime ore della giornata sulle sole regioni meridionali, con piogge e rovesci sparsi in successiva attenuazione. Non mancheranno nevicate sui rilievi appenninici, fino a quote localmente inferiori ai 1000 metri. Addensamenti residui indugeranno sul medio versante adriatico, senza più fenomeni.

Il bel tempo prevarrà sul resto d’Italia, con sole prevalente grazie alla rimonta di un campo di alta pressione in espansione dal Mediterraneo Occidentale verso la Penisola. Solo i settori alpini orientali vedranno addensamenti più compatti sui confini per il passaggio della coda di un fronte perturbato in transito sul Centro Europa. Non mancherà qualche debole nevicata.

RINFORZO ANTICICLONE A INIZIO SETTIMANA

Le condizioni meteo muteranno radicalmente, con la rimonta decisa di un anticiclone subtropicale fin dalla giornata di lunedì 11 aprile. Le temperature saliranno grazie a correnti nord-africane e al diffuso soleggiamento. I flussi meridionali verranno richiamati dall’approfondimento di una saccatura atlantica ad ovest dell’Italia.

Le correnti d’origine nord-africana precederanno l’avvicinamento della perturbazione collegata alla saccatura da ovest. Il tempo potrebbe quindi peggiorare verso metà settimana, anche se in modo limitato probabilmente ai settori più occidentali e alle due Isole Maggiori, poiché il vortice ciclonico sembra destinato a seguire una traiettoria bassa scivolando verso il Nord Africa.

ITALIA TRA CICLONE AFRICANO E ALTA PRESSIONE

In virtù della probabile traiettoria più bassa, il ciclone mediterraneo porterebbe ben poche conseguenze sull’Italia, con un tappeto di nubi medio-alte che veleranno il cielo. Addensamenti più compatti potranno raggiungere le due Isole Maggiori nel corso di metà settimana, con anche qualche piovasco.

Tra giovedì e venerdì la circolazione ciclonica rimarrà pressoché bloccata nella sua evoluzione, senza coinvolgere direttamente la nostra Penisola. Maggiori insidie potrebbero ancora farsi strada tra l’estremo Sud, la Sicilia e la Sardegna, con possibilità anche di qualche locale precipitazione. Sul resto d’Italia il soleggiamento sarà prevalente.

ULTERIORI TENDENZE METEO

Lo scenario potrebbe non variare più di tanto verso le festività pasquali. Le regioni meridionali saranno ancora lambite dal ciclone africano, mentre sul resto d’Italia prevarrebbe un forte anticiclone supportato da masse d’aria calda in quota con clima da primavera inoltrata. Ci sarà però da valutare la possibile discesa di un fronte freddo verso le Alpi Orientali.