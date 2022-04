METEO SINO AL 28 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice depressionario permane sull’Italia, dando luogo a meteo diffusamente instabile in questo venerdì 22 aprile. Piogge e temporali a macchia di leopardo interessano soprattutto il Nord-Est, le regioni centrali e la Campania, ma tenderanno a divenire più sporadiche nella seconda parte della giornata quando l’area di bassa pressione andrà perdendo forza.

La circolazione ciclonica mediterranea farà però da calamita per un ulteriore impulso perturbato. Il tempo peggiorerà fin dalle prime ore di sabato al Nord-Ovest, con precipitazioni poi in estensione al Nord-Est, alla Toscana e alla Sardegna. La nuova perturbazione condizionerà il meteo nell’arco del weekend, ma senza coinvolgere tutte le regioni.

In questa fase il flusso instabile oceanico si muoverà a latitudini più settentrionali, con l’Italia che sarà spaccata in due e l’instabilità colpirà più efficacemente il Settentrione e parte delle regioni centrali con piogge, temporali e neve sulle Alpi. L’instabilità continuerà ad agire non solo domenica, ma anche lunedì 25 Aprile, con la depressione alimentata da aria più fresca dal Nord Europa.

Le regioni settentrionali e parte di quelle centrali rimarranno esposte a piogge e temporali sparsi. Resterà decisamente più ai margini il Sud, ove si avrà tempo asciutto con anche temperature in risalita per il contributo di correnti nord-africane. Il tempo tenderà a migliorare tra martedì e mercoledì, con l’anticiclone che proverà ad affermarsi su tutte le regioni.

NEL DETTAGLIO

Sabato 23: piogge a partire dall’estremo Nord-Ovest, con fenomeni che si faranno anche intensi verso sera a ridosso dei settori alpini e in Liguria. Tendenza a propagazione dei fenomeni verso il Nord-Est e la Toscana, qualche rovescio raggiungerà anche la Sardegna Settentrionale. Tempo più soleggiato altrove con venti di Scirocco in rinforzo

Domenica 24: al Nord condizioni d’instabilità con rovesci e temporali sparsi, più frequenti al pomeriggio. Neve sulle Alpi oltre i 1300-1400 metri. Al Centro Italia variabilità con acquazzoni intermittenti sulle zone interne e maggiormente diffusi in Toscana. Tempo asciutto al Sud, con sole e temperature da primavera inoltrata.

Lunedì 25 Aprile: ulteriori strascichi d’instabilità al Centro-Nord, ma con rovesci più isolati ed alternati ad ampie schiarite. Tempo più soleggiato al Sud.

Ulteriori tendenze meteo: Martedì 26 la coda di un fronte instabile potrebbe transitare al Nord, bello altrove. A seguire l’anticiclone è atteso in rinforzo con temperature in aumento.