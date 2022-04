METEO SINO AL 1° MAGGIO 2022, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è ancora divisa, con meteo instabile al Settentrione e su parte delle regioni centrali dove persistono piogge ed improvvisi temporali alternati a schiarite. Si tratta degli effetti connessi alla saccatura fredda ancora presente sull’Europa Centrale. Resta invece ai margini il Sud Italia, protetto da un anticiclone mediterraneo che garantisce stabilità e clima più mite.

L’instabilità continuerà ad agire nella giornata di martedì 26 al Nord Italia, con altri temporali sparsi pomeridiani soprattutto tra Alpi e zone centro-settentrionali della Val Padana. I fenomeni saranno più frequenti tra Lombardia e Triveneto. Sul resto d’Italia la rimonta dell’anticiclone si farà evidente, con tempo pienamente primaverile.

Un ulteriore miglioramento è atteso a metà settimana, con l’anticiclone che riuscirà ad affermarsi su tutte le regioni. Il Nord resterà lambito da aria instabile con ancora qualche possibile strascico temporalesco diurno su Alpi e Nord-Est nella giornata di mercoledì. Le temperature inizieranno a salire, con tepore diurno grazie al forte soleggiamento.

Nella seconda parte della settimana l’alta pressione guadagnerà sempre più terreno verso nord, affermandosi in modo più efficace con tempo più stabile e soleggiato. Nuove infiltrazioni instabili saranno però in agguato per il weekend del 1° Maggio, con nuova ondata di temporali per l’affondo di un impulso d’aria fresca dal Nord Europa.

NEL DETTAGLIO

Martedì 26 Aprile: al Nord Italia avremo una coda d’instabilità, con il transito di un impulso temporalesco su Alpi, Prealpi e settori pianeggianti lombardo-veneti. Più asciutto su gran parte del Piemonte e a sud del Po, a parte qualche rovescio probabile sull’entroterra del Levante Ligure. Soleggiato altrove, a parte nubi pomeridiane più compatte sull’Alta Toscana.

Mercoledì 27 Aprile: al Nord cielo in genere poco nuvoloso o a tratti irregolarmente nuvoloso, ma variabilità residua su Alpi e Friuli dove sarà possibile qualche piovasco. Prevalenza di cielo sereno al Centro-Sud, a parte nubi innocue in formazione lungo la dorsale appenninica.

Giovedì 28 Aprile: anticiclone in rinforzo, con meteo stabile su tutta Italia. Addensamenti in montagna principalmente sulle Alpi, ma con bassa probabilità di precipitazioni.

Ulteriori tendenze meteo: apice dell’anticiclone venerdì, con temperature in ulteriore aumento. Non è da escludere qualche isolato temporale di calore diurno. Possibile peggioramento nel weekend del 1° Maggio per l’approssimarsi di un nuovo impulso d’aria fresca ed instabile dal Nord Europa.