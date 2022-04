METEO SINO AL 23 APRILE 2022, ANALISI E PREVISIONE

Nell’augurare una Felice Pasqua a tutti i lettori, diciamo subito che il meteo sta andando come nelle attese, senza sorprese. Come avevamo annunciato da tempo, un’irruzione fredda coincide quest’anno con il meteo della Pasqua e della Pasquetta. L’aria fredda sta dilagando sull’Italia, con incremento dell’instabilità soprattutto al Sud.

Il tempo è invece più soleggiato al Centro-Nord, a parte qualche disturbo sulle Alpi Occidentali e una residua variabilità sul medio versante adriatico. Il crollo termico è comunque l’evento meteo saliente, con temperature che hanno perso anche 10 gradi rispetto ai giorni passati. A risentire maggiormente del raffreddamento saranno le regioni adriatiche e meridionali.

Il sole tornerà a Pasquetta quasi ovunque, a parte rimasugli instabili all’estremo Sud e ventilazione ancora sostenuta. Le correnti fredde raggiungeranno però il culmine e quindi sarà una giornata dal clima pungente nonostante il bel tempo. Questa frustata fredda è destinata ad attenuarsi, anche se insisterà ancora martedì quando ci potrà essere qualche disturbo sulle regioni adriatiche e al Sud.

Da mercoledì il flusso freddo scomparirà, con l’Italia di nuovo abbracciata da una rimonta anticiclonica, che andrà a precedere la rapida avanzata di una perturbazione da ovest, collegata ad un vortice depressionario tra Francia e Spagna. Il meteo si guasterà a partire dalle regioni occidentali, con l’approfondimento di un ciclone mediterraneo a ridosso delle Baleari.

Una prima perturbazione transiterà lungo l’Italia nella fase centrale della settimana con le piogge che potrebbero coinvolgere anche quelle regioni del Nord che ancora soffrono di una siccità prolungata, quasi senza precedenti. La circolazione ciclonica mediterranea potrebbe attrarre altre perturbazioni anche nei giorni successivi, fino al lungo weekend del 25 Aprile.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 18, giornata di Pasquetta: bel tempo Nord, ma con tendenza ad aumento della nuvolosità sulle Alpi Orientali. Sul Centro Italia tanto sole. Al Sud schiarite sempre più ampie, residui fenomeni tra Calabria e Sicilia. Verso sera qualche nuovo rovescio potrà raggiungere il basso versante adriatico.

Martedì 19: variabilità su regioni adriatiche e Alpi Orientali, ma senza fenomeni di rilievo Sul resto d’Italia generali condizioni soleggiate, ma tende ad aumentare la nuvolosità al Nord-Ovest e in Sardegna con qualche piovasco in Liguria.

Mercoledì 20: piogge in arrivo sulle regioni occidentali, dapprima al Nord-Ovest e poi in Sardegna. Rimarranno in attesa della perturbazioni le restanti aree d’Italia.

Ulteriori tendenze meteo: precipitazioni più diffuse giovedì al Centro-Nord e Sardegna, con possibilità anche di temporali. Più asciutto al Sud. Probabili altre perturbazioni negli ultimi giorni della settimana.