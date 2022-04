POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le condizioni meteo climatiche stanno riservando frequenti ribaltoni. Una situazione che potrebbe proseguire nelle prossime settimane e che potrebbe riservare altri colpi di scena. Di che tipo? Vedremo, i modelli matematici continuano a battere sul tasto della variabilità atmosferica con ancora l’Oceano Atlantico protagonista e l’Anticiclone Africano pronto a farsi notare.

Gli equilibri che si verranno a creare saranno molto fragili, nel senso che potrebbe prevalere l’una o l’altra circolazione. Poi c’è un elemento aggiuntivo: il freddo. Perché i centri di calcolo internazionali ci confermano che sul Nord Europa potrebbe tornare il freddo. Attenzione, perché non è da escludere che in qualche modo possa avere ripercussioni anche su di noi.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo sarà bene concentrarsi sul ponte del 25 aprile perché potrebbero verificarsi ulteriori abbondanti precipitazioni.

Transiterà una nuova perturbazione, sempre di matrice oceanica, destinata ad arrecare fenomeni soprattutto al Centro Nord. Nelle regioni settentrionali saranno abbondanti e vi saranno nevicate di una certa importanza sulle Alpi.

Non mancherà occasione per degli acquazzoni temporaleschi pomeridiani lungo la dorsale appenninica. Andrà meglio al Sud e tra le due Isole Maggiori, eccezion fatta per qualche pioggia sparsa sulla Sardegna.

REPENTINI CAMBIAMENTI

Dal nostro punto di vista è plausibile che le perturbazioni atlantiche possano continuare a coinvolgere le nostre regioni, ma si tratterà molto probabilmente di vortici ciclonici secondari scaturenti da affondi depressionari tra la Penisola Iberica e il Nord Africa.

Attenzione, perché tali affondi come detto potrebbero innescare anche temporanee rimonte anticicloniche africane e a quel punto i primi caldi tardo primaverili – se non addirittura estivi – si proietterebbero su di noi.

Poi il freddo. Come detto potrebbe avere dei risvolti a cavallo tra fine mese e i primi di maggio, ovviamente non dobbiamo immaginarci freddo invernale ma qualora l’aria fredda dovesse riuscire a spingersi sul Mediterraneo potrebbe creare un gran trambusto.

IN CONCLUSIONE

Insomma, la Primavera sta provando in tutti i modi a regalarci un po’ di tutto, soprattutto le precipitazioni che sono quelle che più ci servono per porre fine alla siccità invernale.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.