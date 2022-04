POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Chiaramente stiamo ragionando su qualcosa che qualora accadesse avrebbe dell’incredibile. Tuttavia, giusto evidenziarlo, da diversi giorni i modelli matematici ci dicono che a cavallo tra fine mese e inizio maggio una larga fetta del vecchio continente vivrà un colpo di coda dell’Inverno niente male.

Il freddo, proveniente dal Circolo Polare Artico, potrebbe puntare con decisione l’Europa centro settentrionale. Qualora l’Alta Pressione delle Azzorre dovesse puntare verso nord, direzione Islanda, non possiamo escludere che una parte della massa d’aria fredda sia in grado di spingersi sul Mediterraneo.

Difficile, in questo momento, immaginarsi un colpo di coda dell’Inverno come quello d’inizio aprile, ma considerando alcuni scossoni atmosferici in atto non possiamo escludere che il freddo arrivi per davvero.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nei prossimi giorni avremo condizioni meteorologiche variabili. Diciamo che non si discosteranno troppo da quelle che abbiamo osservato negli ultimi giorni, tenete conto che a ovest del nostro Paese continuerà ad affluire aria instabile oceanica, peraltro potrebbe isolarsi una blanda struttura ciclonica secondaria in successiva evoluzione verso est.

Ciò, chiaramente, esporrebbe le nostre regioni a nuove condizioni d’instabilità ovvero potrebbero verificarsi nuovamente acquazzoni a carattere temporalesco e potrebbero abbattersi grandinate in varie zone.

Ovviamente per i dettagli previsionali dovremo attendere ulteriori indicazioni modellistiche, soprattutto perché non è ancora ben chiara quale sarà l’esatta traiettoria del vortice ciclonico secondario.

RISCHIO BURRASCA

Riprendiamo da dove c’eravamo lasciato, ovvero evidenziando la possibilità che nel corso della prima decade di maggio possa verificarsi una vera e propria burrasca primaverile.

Qualora dovesse arrivare anche una piccola percentuale del freddo di cui abbiamo parlato in apertura i contrasti termici potrebbero esaltarsi pericolosamente, dando luogo a quel punto a fenomeni atmosferici particolarmente violenti.

Immaginate cosa potrebbe succedere qualora dovesse arrivare una vera e propria irruzione artica. Ma qui è meglio fermarsi.

IN CONCLUSIONE

Diciamo, per concludere, che maggio potrebbe riservarci non pochi colpi di scena soprattutto nella prima metà del mese. Colpi di scena di cui avremo chiaramente modo di parlare se venissero confermati dai centri di calcolo internazionali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.