POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Passate le giornate di Pasqua e Pasquetta le condizioni meteo climatiche stanno per cambiare ancora. Da ovest, infatti, si sta per mettere in moto – anzi lo ha già fatto – un poderoso affondo depressionario nord atlantico.

Affondo che causerà un approfondimento ciclonico tra la Spagna e le Baleari, destinato a traslare verso i nostri mari occidentali e conseguentemente ci aspettiamo un peggioramento particolarmente intenso. Peggioramento che, carte alla mano, colpirà pesantemente le regioni occidentali laddove ci aspettiamo fenomeni davvero abbondanti.

Dopodiché, questo dico i modelli matematici, dovrebbe verificarsi un miglioramento grazie a un promontorio anticiclonico di matrice africana. Ma attenzione, perché potrebbe trattarsi di una rimonta temporanea destinata probabilmente a lasciare strada a un nuovo assalto perturbato oceanico.

IL METEO A BREVE TERMINE

I modelli ad alta risoluzione confermano un severo peggioramento a partire dalla giornata di mercoledì. Si inizierà con la Sardegna, poi toccherà alle regioni di Nordovest, alle centrali tirreniche e infine l’ondata di maltempo dovrebbe impegnare gran parte del Centro Nord.

Attenzione, perché ci aspettiamo come detto fenomeni violenti. Le mappe ad alta risoluzione ci dicono che localmente potrebbero cadere oltre 100 mm di pioggia, addirittura in alcuni settori si potrebbero sfiorare 200 mm ma questi sono dettagli dei quali ci occuperemo più avanti.

Le precipitazioni, venerdì, dovrebbero estendersi anche alle coste tirreniche del Sud Italia. Va detto che non mancherà occasione per temporali localmente violenti, accompagnati anche da grandinate.

REPENTINI CAMBIAMENTI

Nel fine settimana, direzione ponte del 25 aprile, il tempo dovrebbe migliorare. Un miglioramento innescato da un progressivo consolidamento dell’Alta Pressione subtropicale, per cui oltre al bel tempo ci aspettiamo un generale consistente aumento delle temperature.

Alta Pressione che, lo ripetiamo, potrebbe giungere a seguito dell’ennesimo affondo ciclonico sulla Penisola Iberica e tale affondo potrebbe generare un altro vortice depressionario che andrà monitorato in ottica futura.

Non escludiamo, infatti, che possa condizionare gli ultimi giorni di aprile. In che modo? Probabilmente con instabilità crescente a partire da ovest.

IN CONCLUSIONE

Primavera che si sta rivelando estremamente dinamica, dopo il freddo arriveranno le piogge e le prime fiammate d’aria calda.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.