POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Dobbiamo dirvi che le proiezioni meteo climatiche per le prossime 2 settimane predicano estrema prudenza. I modelli matematici, da giorni, stanno cercando di trovare la quadratura del cerchio e il fatto che stiano cambiando spesso e volentieri traiettoria è significativo degli scossoni circolatori in corso.

Stiamo procedendo verso il cuore della stagione primaverile e i cambiamenti, anche repentini vanno messi in preventivo. Nel corso della settimana pasquale, ad esempio, un vortice ciclonico afro-mediterraneo condizionerà il nostro tempo. Da un lato potrebbe portare piogge, anche violente, dall’altro lato potrebbe innescare una rimonta anticiclonica africana altrettanto imponente.

Poi, guardando più in là nel tempo, i modelli matematici capaci di spingersi nel lungo termine continuano a dirci che il freddo potrebbe non essere terminato.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda il breve termine possiamo dirvi che l’approfondimento del vortice ciclonico afro-mediterraneo avrà effetti fin dalle primissime fasi della settimana pasquale.

In primis avremo una rimonta anticiclonica africana, che porterà su di parecchi gradi le temperature. Temperature destinate a orientarsi al di sopra delle medie stagionali e dopo un bel po’ di tempo si tornerà a parlare di anomalie termiche importanti.

Anticiclone che potrebbe intrattenersi anche durante il ponte di Pasqua, ma attenzione al vortice ciclonico afro-mediterraneo che rischia di avere ripercussioni estremamente perturbate in Sardegna. Da valutare l’eventuale coinvolgimento della Sicilia e del Sud Italia.

SBALZI TERMICI

Come detto stiamo cercando di capire se nel corso dell’ultima decade di aprile dovremo tornare a parlare di freddo.

E’ un’ipotesi tutt’altro che campata in aria, ipotesi che viene presa in considerazione ad esempio dal modello matematico americano GFS. Freddo che arriverebbe in seguito all’espansione dell’Anticiclone delle Azzorre verso nord, direzione Isole Britanniche.

Così facendo l’aria fredda riuscirebbe a spingersi verso il Mediterraneo, innescando evidentemente contrasti termici non di poco conto. Difatti si arriverebbe da un periodo di caldo anomalo e se il freddo riuscisse a scalzare il caldo preesistente potrebbero scatenarsi fenomeni potenzialmente molto violenti.

IN CONCLUSIONE

Primavera decisamente interessante, mancava all’appello il caldo africano e stiamo per averlo. Dopodiché gli sbalzi termici potrebbero proseguire con forza, anche troppa.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.