POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Proseguiamo le nostre analisi modellistiche cercando di capire quale sarà l’evoluzione meteo climatica delle prossime 2 settimane. 2 settimane che potrebbero proporci non poca variabilità atmosferica, peraltro i centri di calcolo internazionali non sono per nulla allineati anche per quanto riguarda il trend pasquale.

A tal proposito dobbiamo dirvi che al momento l’elemento comune è la presenza di un vortice ciclonico afro-mediterraneo. Potrebbe avere ripercussioni in Sardegna, mentre per quanto riguarda eventuali effetti sulle altre regioni dovremo attendere. Perché secondo qualche centro di calcolo internazionale potrebbe portare piogge anche in altre regioni, mentre secondo altri potrebbe innescare una rimonta anticiclonica africana.

Dopodiché, attenzione, alcuni modelli matematici propongono novità non di poco conto. Novità legate al freddo e avremo modo di parlarne.

IL METEO A BREVE TERMINE

Per quanto riguarda il breve termine, in particolare il fine settimana, confermiamo il passaggio di un nucleo di aria fredda da nordovest verso sudest.

Coinvolgerà le Alpi, con nevicate, e le regioni centro meridionali con precipitazioni sparse specie lato adriatico. Anche sulla dorsale appenninica vi saranno delle nevicate e potrebbero spingersi a quote localmente basse.

Altrove prevalenza di bel tempo, ma le temperature sono attese in calo praticamente ovunque. Dopodiché, a inizio della settimana pasquale, ci aspettiamo un netto miglioramento.

RISCHIO FREDDO

Riprendendo quanto scritto in apertura, attenzione alle possibili sorprese legate al ritorno del freddo. Da giorni vi diciamo che dovremo prestare attenzione ai vortici freddi presenti sull’Europa settentrionale, perché a quanto pare potrebbero spingersi verso sud puntando le Alpi.

Freddo che potrebbe, qualora l’Alta delle Azzorre dovesse spingersi verso nord, potrebbe affluire sul Mediterraneo scatenando contrasti termici imponenti. Tenete conto che si arriverebbe da un periodo piuttosto mite, ragion per cui l’eventuale irruzione potrebbe incentivare fenomeni atmosferici imponenti. Quindi temporali, grandinate, ma anche altre nevicate.

Ipotesi, giusto dirlo, ma alcuni centri di calcolo la stanno portando avanti da un po’ di giorni e quindi bisogna tenerne conto.

IN CONCLUSIONE

Insomma, Primavera che ha ancora tanto da dire, soprattutto aprile ha ancora tanto da dirci. In termini di precipitazioni, forse anche di freddo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.