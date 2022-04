POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Da tempo, ormai, abbiamo evidenziato come la circolazione atmosferica sia orientata verso scossoni importanti. Le condizioni meteo climatiche, come ben sappiamo, sono mutate a inizio marzo ricordandoci che l’Inverno può prendere il sopravvento anche in piena Primavera e nelle ultime ore ne abbiamo avuto una riprova.

Il Vortice Polare, che ad inizio stagione sembrava poter andare incontro a grosse difficoltà, ormai è giunto al capolinea. Cosa significa? Che l’Alta Pressione non ha più quella forza che l’ha portata a stazionare su di noi per settimane, al suo posto si stanno alternando ingerenze – anche pesanti – atlantiche miscelate agli ultimi assalti d’aria fredda.

IL METEO A BREVE TERMINE

Attualmente, come ben saprete, l’Italia sta vivendo un colpo di coda dell’Inverno davvero coi fiocchi. La giornata di sabato ha portato diffuso maltempo sui settori di ponente, laddove è scesa parecchia pioggia, con anche dei temporali ma soprattutto delle nevicate a bassissima quota.

Ora stiamo procedendo verso un miglioramento, che porterà ampie schiarite un po’ ovunque e ci regalerà un inizio settimana sicuramente migliore eccezion fatta per qualche strascico instabile in Sardegna.

Le temperature saliranno di parecchi gradi, portandosi verso valori più consoni al periodo. Non farà caldo, almeno per il momento, ma si respirerà aria di primavera. Attenzione alle notti, che saranno al contrario piuttosto fredde e potrebbe scapparci qualche gelata.

RIBALTONI UNO DIETRO L’ALTRO

Proiettandoci verso la fase centrale di aprile possiamo dirvi che i modelli matematici puntano sia in direzione dell’Oceano Atlantico sia in direzione del freddo artico.

Masse d’aria di diversa estrazione che potrebbero miscelarsi sul Mediterraneo, innescando ondate di maltempo davvero rilevanti. Attenzione, perché gli sbalzi termici potrebbero essere realmente imponenti, gettandosi le basi per fenomeni atmosferici violenti. Potrebbe continuare a nevicare sui rilievi, sino a quote interessanti.

Non possiamo escludere anche delle fiammate d’aria calda, perché eventuali affondi depressionari tra la Penisola Iberica e il Nord Africa andrebbero a solleticare l’Anticiclone Africano.

IN CONCLUSIONE

Come avrete capito la situazione sta evolvendo molto rapidamente, lo sblocco della circolazione atmosferica è finalmente avvenuto e potrebbe riservarci sorprese di varia natura per gran parte del mese di aprile.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.