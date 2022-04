POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Da alcuni giorni stiamo valutando i possibili risvolti meteo climatici della prima decade di maggio. I modelli matematici continuano a mostrarci, senza indugio, un’ondata di freddo davvero rilevante su mezza Europa. Si tratterà di freddo proveniente dal Circolo Polare Artico, dovuto al collasso del Vortice Polare e a un conseguente cambio di segno di pattern climatici descrittivi di una situazione propizia agli scambi meridiani.

Stiamo cercando di capire, lo avrete intuito, se il freddo sarà davvero in grado di spingersi sul Mediterraneo e qualora dovesse riuscirci quali potrebbero essere gli effetti sulle nostre regioni. In tal senso i centri di calcolo internazionali ci dicono che la situazione potrebbe diventare esplosiva, perlomeno in termini di instabilità atmosferica.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nei prossimi giorni ci aspettiamo sostanzialmente condizioni di bel tempo, difatti saremo in compagnia di un promontorio anticiclonico che garantirà stabilità atmosferica su tutte le nostre regioni.

Ovviamente in presenza di una struttura anticiclonica in questo periodo le temperature iniziano a salire in modo importante, difatti ci aspettiamo condizioni climatiche pienamente primaverili che dovrebbero garantire temperature sostanzialmente in linea con le medie stagionali o poco superiori.

Da valutare, nel corso del fine settimana, l’eventuale intrusione di aria umida instabile che potrebbe avere risvolti temporaleschi su alcune regioni del Nord Italia e in modo particolare sui settori occidentali.

RISCHIO MALTEMPO

Riprendendo quanto scritto in apertura possiamo dirvi che qualora l’aria fredda dovesse riuscire a spingersi sulle nostre regioni potrebbero crearsi i presupposti per contrasti termici importanti.

Ne stiamo parlando da tempo ed è evidente che tali contrasti potrebbero dar luogo a fenomeni atmosferici di una certa importanza. Non solo, alcuni centri di calcolo internazionali ci dicono che potrebbe scavarsi un vortice di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, in successivo rientro sul nostro Paese.

Quest’ultima ipotesi, chiaramente, spalancherebbe le porte a un’ondata di maltempo particolarmente consistente e le temperature potrebbero orientarsi al di sotto delle medie stagionali.

IN CONCLUSIONE

Diciamo che il mese di maggio potrebbe iniziare con parecchie turbolenze, turbolenze che potrebbero portarci fenomeni come detto di una certa consistenza. La stagione dei temporali e delle grandinate è iniziata e presto spingerà sull’acceleratore.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.