Le condizioni meteo di Pasqua e Pasquetta saranno caratterizzate dal bel tempo in Piemonte, con temperatura in diminuzione. Il calo termico si farà sentire soprattutto i valori minimi. Da notare che si verificherà una ventilazione modesta da oriente, in attenuazione nelle ore notturne.

Il meteo su Alessandria

Domenica 17: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 8°C a 19°C.

Zero Termico: circa 2200 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 7°C a 19°C.

Zero Termico: circa 2100 metri.

Il meteo su Asti

Domenica 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 9°C a 19°C.

Zero Termico: circa 2200 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 6°C a 19°C.

Zero Termico: circa 2200 metri.

Il meteo su Biella

Domenica 17: nubi sparse, ventoso a tratti.

Temperatura da 8°C a 15°C.

Zero Termico: circa 2100 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 7°C a 16°C.

Zero Termico: circa 2100 metri.

Il meteo su Cuneo

Domenica 17: nuvoloso con rovesci.

Possibilità di pioggia 90% per 4 mm.

Temperatura da 9°C a 15°C.

Zero Termico: circa 2200 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 7°C a 16°C.

Zero Termico: circa 2300 metri.

Il meteo su Novara

Domenica 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 10°C a 18°C.

Zero Termico: circa 2100 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 10°C a 19°C.

Zero Termico: circa 2100 metri.

Il meteo su Torino

Domenica 17: nubi sparse, ventoso a tratti.

Temperatura da 11°C a 18°C.

Zero Termico: circa 2200 metri.

Il meteo su Verbania

Domenica 17: poco nuvoloso.

Temperatura da 10°C a 18°C.

Zero Termico: circa 2000 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 9°C a 18°C.

Zero Termico: circa 2100 metri.

Il meteo su Vercelli

Domenica 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 11°C a 19°C.

Zero Termico: circa 2200 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 10°C a 19°C.

Zero Termico: circa 2100 metri.