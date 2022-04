Nel Veneto le condizioni meteo stanno peggiorando rapidamente. Dalla regione prealpina giunge un fronte freddo che ha prodotto una linea temporalesca. Questa transiterà sulla pianura che attualmente misura temperature che oscillano dai 20 °C del settore meridionale sino ai 14°C nella parte settentrionale dove il cielo si è già rannuvolato.

Nelle prossime ore c’è da attendersi temporali diffusi in tutta la pianura, con la possibilità di grandine di medie piccole e dimensioni, stanotte non si esclude anche il rischio di gragnola. In merito al meteo piuttosto turbolento delle prossime ore, si potrebbe formare ancora una volta qualche tromba d’aria.

Domani meteo in rapido miglioramento, e temperature in caduta libera soprattutto nelle ore notturne.