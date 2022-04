Le condizioni meteo in Val d’Aosta sono eccellenti, con temperature elevate, e superiori alla media.

Una massa d’aria calda si sta estendendo verso la Valle d’Aosta. Questa precede un fronte perturbato attivo sul Mediterraneo occidentale. Tuttavia, durante il fine settimana di Pasqua, il fronte perturbato sarà bloccato nella sua avanzata verso est da una nuova irruzione di aria fredda proveniente dalle regioni artiche. Successivamente, correnti oceaniche potrebbero irrompere da ovest e determinare un sensibile peggioramento delle condizioni meteo.

E per l’appunto, un sensibile peggioramento delle condizioni meteo è atteso nel corso della prossima settimana, quando perturbazioni oceaniche raggiungeranno la Valle d’Aosta determinando maltempo. Si avrà un forte abbassamento della temperatura massima in minima, il ritorno di neve, anche molto abbondante, sui rilievi.

Al momento non è possibile definire la quota neve, considerando che la Valle d’Aosta è praticamente tutta montuosa, gran parte della regione sarà interessata da nevicate di stampo invernale, con ingenti accumuli oltre 2000 m di quota.

La durata dell’ondata di maltempo al momento non è definibile. Per i bollettini meteo in Val d’Aosta ci aggiorneremo nei prossimi giorni.