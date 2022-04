Le condizioni meteo Val d’Aosta sono influenzate dal transito di una perturbazione. Ma ecco che a partire da domenica giungerà aria fredda.

Persistenti correnti occidentali saranno ostacolate dall’arco alpino che costituisce uno sbarramento naturale. Tuttavia, giungerà nel corso della giornata di domenica aria fredda proveniente da est, che abbasserà sensibilmente la temperatura soprattutto nei valori minimi. Nei giorni successivi si avrà un nuovo incremento dei valori termici per aria più mite.

In Valle d’Aosta le condizioni meteo saranno influenzate inizialmente dalle correnti occidentali che vanno a sbattere sull’arco alpino, soprattutto in quello occidentale, dove sono causa di precipitazioni a carattere nevoso. Tale condizione meteo persisterà anche in parte della giornata di sabato.

A partire da domenica si avrà un miglioramento delle condizioni meteo, però giungerà aria fredda da oriente. Si avrà modesto abbassamento della temperatura, specie nei valori minimi, con gelate notturne su gran parte della regione.

Nei primi giorni della prossima settimana le condizioni meteo saranno abbastanza buone, peraltro giungerà anche aria mite da occidente che fa salire la temperatura anche sensibilmente, soprattutto nelle ore diurne, portandosi oltre le medie tipiche del periodo.

La Pasqua e Pasquetta saranno caratterizzate da probabili condizioni meteo incerte. I modelli matematici non sono concordi sull’evoluzione meteo per le festività pasquali.