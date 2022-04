Anche le condizioni meteo della Valle d’Aosta degli ultimi mesi sono state estremamente siccitose, e in genere questa regione riceve grandi quantità di neve anche quando il resto dell’arco alpino rimane sprovvisto. Complice anche l’altezza dei rilievi, oltre che l’esposizione.

Tuttavia, la neve in quota non è mancata, ma decisamente molta meno rispetto agli altri anni,

Nella giornata di sabato le condizioni meteo sono state avverse, se così possiamo dire dato che la pioggia e il maltempo sono stati invocati da tempo. Piogge moderate sono cadute a quote medio-basse, mentre in montagna è tornata la neve, trasformandosi poi in pioggia e di nuovo in neve attorno e 2000 metri, per scendere di quota dal pomeriggio, quando è giunta aria fredda.

La Valle d’Aosta vive l’anno più siccitosi di un secolo. Questa informazione l’abbiamo ottenuta scrutando i dati storici di stazioni meteo regionali. Addirittura, ad Aosta erano oltre cento anni che le precipitazioni non erano così scarse sino a questi giorni d’aprile.

Le previsioni meteo indicano che nelle prossime settimane si verificheranno altre precipitazioni, e poi ci stiamo inoltrando verso la stagione estiva che per la parte alpina e la più piovoso dell’anno. C’è da augurarsi che le condizioni meteo rispettino il più possibile la media, consci però che i cambiamenti climatici faranno il loro percorso.