Nel Trentino-Alto Adige, ad una iniziale instabilità atmosferica derivante da masse d’aria fredda, seguirà un deciso miglioramento delle condizioni meteo, ma con un forte abbassamento della temperatura soprattutto nei valori minimi già domenica. A partire da lunedì aria più mite comincerà ad affluire aumentando la temperatura, specie quella massima.

Ma vediamo nel dettaglio: in una prima fase il Trentino-Alto Adige, ma soprattutto l’Alto Adige, sarà interessato da condizioni meteo piuttosto instabili, con possibilità di nevicate anche a quote medio-basse in quanto giungerà aria fredda.

Aria fredda che sarà particolarmente attiva nella giornata di domenica, ma con associato un generale miglioramento del tempo. Si avranno gelate notturne nelle vallate sino bassa quota, soprattutto nella notte tra domenica e lunedì.

Ad inizio della settimana le condizioni meteo saranno caratterizzate da temperature sotto la media, specie lunedì, ma già da martedì la temperatura salirà sensibilmente, e per alcuni giorni si avranno condizioni meteo buone è molto miti, soprattutto al pomeriggio.

Forse nella seconda parte della settimana si manifesterà dell’instabilità atmosferica per il transito di una perturbazione nell’Europa centrale.

La Pasqua e Pasquetta saranno dal meteo incerto, in quanto le modelli matematici di previsione non hanno ancora ben delineato la linea di tendenza per le festività.