Nevica in alcune località della Toscana soprattutto nell’Appennino settentrionale, ma quote basse. Come era nelle previsioni, le condizioni meteo in Toscana sono cambiate a tratti. Si è avuto un sensibile abbassamento della temperatura.

Un aumento della nuvolosità è atteso nel pomeriggio, quando si verificheranno precipitazioni a carattere sparso anche a carattere temporalesco, con la possibilità di nevicate sino a quote medio-basse. Non è prevista neve in pianura, e per il momento, l’area ciclonica presente sul Golfo Ligure non dovrebbe determinare il consueto maltempo che ne è tipico di tali condizioni.

Però c’è la possibilità di innumerevoli grandinate, perché quella che giunge è aria fredda di origine artico marittima che durante i rovesci più intensi viene trascinata verso il basso, e trasporta anche chicchi di neve, se non fiocchi di neve a quote molto basse.

Il minimo ciclonico che si trova sul Golfo Ligure ha segnato appena 988 hPa, un valore estremamente basso per il periodo dell’anno.