Il vento caldo del Nord Africa ha determinato un’ondata di caldo in Sardegna, dove la temperatura ha toccato picchi di oltre 26 °C. Non è niente di eccezionale o record; infatti, quando giunge il vento che viene dall’Africa, da queste parti la temperatura può salire considerevolmente.

Ciò che preoccupa sono le ondate di calore anomalo che si potrebbero verificare più avanti, in quanto il Nord Africa sta attualmente raggiungendo temperature da record. Infatti, un’ampia area del deserto del Sahara è interessata dal caldo estremo, con temperature elevatissime, molto superiori ai 40 °C.

Anche l’anno scorso si ebbe un riscaldamento esagerato dell’area del Sahara, e poi ne pagammo le conseguenze durante la stagione estiva, quando si ebbe un anticiclone africano interminabile che produsse caldo rovente su tutto il Mediterraneo e l’Italia.

Per la cronaca, le temperature massime estreme sono state raggiunte in località costiere, e non poche persone si sono riversate nelle spiagge a prendere il sole. Qualche impavido ha persino fatto il bagno in mare comunque ancora freddo. Appena una settimana fa la Sardegna veniva interessata d’aria proveniente dall’Artico, si verificavano nevicate a quote molto basse.