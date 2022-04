Le condizioni meteo Lombardia dopo il temporale che ha interessato la parte nord prealpina e alpina, vede nella giornata di sabato soffiare il Favonio sino la pianura, con temperature elevate soprattutto in Valpadana.

Nella regione alpina attualmente sta giungendo aria fredda, e nonostante il vento di Favonio piuttosto sostenuto, la temperatura rispetto ieri è diminuita.

Vi alleghiamo una rappresentazione fotografica che mostra il cielo odierno limpido come non mai, con un azzurro che tende al cobalto, complice il basso tasso di umidità derivante dal vento di caduta dalle Alpi. Oltre il crinale alpino si stanno verificando precipitazioni che assumono carattere nevoso a quote basse.

Appena qualche giorno fa invece, aria mite in soprattutto in quota, frammista a pulviscolo del Sahara, oscurava la limpidezza del cielo come si vede nel riquadro della foto.

La Lombardia è interessata da una siccità piuttosto importante per gli standard di questa regione, e tutti i corsi d’acqua e laghi sono decisamente sotto il livello medio. E le previsioni meteo non lasciano molte speranze, continuano ad essere pessimistiche, anche se a tratti qualche modello matematico prospetta dei cambiamenti meteo eclatanti.

Ed in effetti appena una settimana fa Alpi e Prealpi, fin quasi l’alta pianura lombarda si sono ammantati di neve. Tutto ciò evidenzia quanto il meteo estremo Lombardia sia piuttosto attivo.