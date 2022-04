Pasqua e Pasquetta in Lombardia trascorreranno con il meteo generalmente soleggiato, si verificherà il passaggio di qualche addensamento nuvoloso soprattutto sul settore orientale. Da segnalare la possibilità di temporali questa sera soprattutto in pianura centro-orientale, non sono da escludere anche su Prealpi del settore centro-orientale. C’è il rischio di grandine.

Ma nel fine settimana pasquale, tornerà il sole, però con temperature radicalmente inferiori.

Il meteo su Bergamo

Domenica 17: nubi sparse.

Temperatura da 8°C a 16°C.

Zero Termico: circa 1900 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 9°C a 16°C.

Zero Termico: circa 1700 metri.

Il meteo su Brescia

Domenica 17: nubi sparse, ventoso a tratti.

Temperatura da 9°C a 16°C.

Zero Termico: circa 1900 metri.

Lunedì 18: nubi sparse.

Temperatura da 9°C a 17°C.

Zero Termico: circa 1600 metri.

Il meteo su Como

Domenica 17: poco nuvoloso.

Temperatura da 9°C a 17°C.

Zero Termico: circa 1900 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 9°C a 18°C.

Zero Termico: circa 1900 metri.

Il meteo su Cremona

Domenica 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 8°C a 17°C.

Zero Termico: circa 1900 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 6°C a 18°C.

Zero Termico: circa 1900 metri.

Martedì 19: poco nuvoloso.

Temperatura da 6°C a 20°C.

Zero Termico: circa 2300 metri.

Il meteo su Lecco

Domenica 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 10°C a 17°C.

Zero Termico: circa 1900 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 10°C a 17°C.

Zero Termico: circa 1800 metri.

Il meteo su Lodi

Domenica 17: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 8°C a 17°C.

Zero Termico: circa 2100 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 8°C a 18°C.

Zero Termico: circa 1900 metri.

Il meteo su Mantova

Domenica 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 8°C a 17°C.

Zero Termico: circa 1700 metri.

Lunedì 18: quasi sereno.

Temperatura da 6°C a 17°C.

Zero Termico: circa 1700 metri.

Il meteo su Milano

Domenica 17: quasi sereno, ventoso a tratti.

Temperatura da 9°C a 17°C.

Zero Termico: circa 2000 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 10°C a 18°C.

Zero Termico: circa 2000 metri.

Il meteo su Monza

Domenica 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 9°C a 17°C.

Zero Termico: circa 2000 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 10°C a 18°C.

Zero Termico: circa 1900 metri.

Il meteo su Pavia

Domenica 17: sereno, ventoso.

Temperatura da 8°C a 17°C.

Zero Termico: circa 2100 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 7°C a 19°C.

Zero Termico: circa 2000 metri.

Il meteo su Sondrio

Domenica 17: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 5°C a 20°C.

Zero Termico: circa 2200 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso, ventoso a tratti.

Temperatura da 5°C a 20°C.

Zero Termico: circa 2100 metri.

Il meteo su Varese

Domenica 17: poco nuvoloso.

Temperatura da 8°C a 16°C.

Zero Termico: circa 1900 metri.

Lunedì 18: poco nuvoloso.

Temperatura da 8°C a 16°C.

Zero Termico: circa 1900 metri.