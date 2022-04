Le condizioni meteo hanno finalmente portato piogge abbondanti in Lombardia. E dalla zona dei Laghi verso Prealpi e Alpi sono stati superati i 50 millimetri di pioggia in 24 ore, con punte anche di 100 millimetri.

È stata davvero poca la pioggia giunta in pianura, dove insiste un deficit pluviometrico rilevante.

Però fa anche freddo per il periodo, con temperature che continuano ad essere sotto la media, e ciò proprio dopo lo spegnimento, eccetto in montagna, dei termosifoni. Ma ormai questo è un classico che succede sempre più di frequente, creando disagi nei condomini e abitazioni con scarso isolamento termico, dove la temperatura domestica sprofonda sotto i 20°C, come è il caso della media e alta Brianza, ove in casa ci segnalano 16-17°C.

A Milano città la temperatura domestica si aggira attorno ai 20°C, però si sa che durante l’inverno, nei condomini, la temperatura è assai più alta.

Comunque, la notizia della pioggia abbondante in Alpi e Prealpi, zona Laghi è favolosa, anche perché queste aree pativano di un deficit pluviometrico imponente, forse il peggiore di oltre mezzo secolo, con alcune aree anche di ben oltre. Ci aspettiamo la pioggia in pianura, ma di quella buona, per favorire soprattutto l’agricoltura, oltre che l’ambiente.

E le previsioni meteo sono buone, o forse è meglio dire discrete. La pioggia, come invece era avvenuto nei precedenti peggioramenti accaduti da dicembre in poi, non si è conclusa in un unico evento, ma nell’arco di due settimane ci saranno per questa regione, altre precipitazioni, che probabilmente diverranno anche temporalesche ben più spesso.

Ma parliamo della neve, questa dopo un cenno sui 2000 metri della mattina di sabato, in serata e notte che è giunta a quote anche sotto i 1400/1500 metri. Imbiancate dunque Livigno e Madesimo, così come le aree di tutte le stazioni sciistiche a tali quote.

In conclusione, c’è da augurarsi che le previsioni meteo per le prossime settimane, e soprattutto maggio, confermino piogge anche sopra la media.