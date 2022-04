Le condizioni meteo, come era nelle attese, sono peggiorate in Liguria, dove si sono abbattuti numerosi temporali, questo soprattutto dalla tarda serata di sabato e stanotte. La Protezione Civile regionale aveva già diramato un’allerta meteo gialla per la Liguria.

Le piogge sono state copiose soprattutto sulla parte centro-orientale della regione, e a sorpresa, anche nel settore ovest, in particolare la provincia di Imperia, dove si sono verificati dei temporali consistenti.

Anche la Liguria sta vivendo un periodo di deficit pluviometrico consistente. Erano mancate le tipiche piogge primaverili, e tutto l’inverno comunque aveva avuto un deficit pluviometrico. Poi non dobbiamo dimenticare l’autunno con le sue stranezze, con le piogge estreme intervallate da lunghi periodi asciutti.

Il regime pluviometrico ligure sembrerebbe cambiare rispetto al passato, quantomeno quest’ultimo decennio, con una riduzione dei giorni di pioggia, mentre le precipitazioni medie annue sembrerebbero rimanere abbastanza stabili, con alcune annate anche più piovose rispetto alla norma.

L’ondata di maltempo potrebbe essere, a detta delle previsioni, la prima fase di un periodo piovoso. E le previsioni stagionali sembrano dare ragione a questa linea di tendenza che vedrebbe in Liguria precipitazioni per maggio sopra la media. Ma per quanto riguarda i dettagli ne parleremo delle previsioni meteo che varie volte al giorno sono disponibili nel nostro portale.