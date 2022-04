Una massa d’aria calda si sta estendendo verso la regione. Questa precede un fronte perturbato attivo sul Mediterraneo occidentale. In Liguria correnti di terra, determineranno un aumento della temperatura massima che si porterà su valori superiori alla media, ma tale evento sarà da considerare temporaneo.

Tuttavia, durante il fine settimana di Pasqua, la massa d’aria mite e perturbata che si estende nel Mediterraneo occidentale, sarà bloccata nella sua avanzata verso est, da una nuova irruzione di aria fredda proveniente dalle regioni artiche. Successivamente, attorno a metà settimana, se non poco prima, correnti oceaniche potrebbero irrompere da ovest sud-ovest e determinare un sensibile peggioramento delle condizioni meteo.

La Liguria risulterà particolarmente esposta al nuovo peggioramento, con la formazione di aree di bassa pressione anche molto profonde. Tale condizione atmosferica determinerà un sensibile rinforzo del vento, precipitazioni anche intense, possibilità di temporali.

Si avrà anche un sensibile abbassamento della temperatura a causa del forte maltempo. La fase perturbata durerà alcuni giorni, e potrebbe essere associata a più perturbazioni.

Sarà il ritorno della pioggia grande stile? Al momento non siamo in grado di fare previsioni meteo ad alta definizione nel lungo termine, resta comunque piuttosto interessante il cambiamento meteo atteso in Liguria dopo un lungo periodo di assenza di precipitazioni rilevanti.