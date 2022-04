In Liguria le correnti occidentali saranno ostacolate dalle Alpi Marittime che con il vento da ovest, costituisce uno sbarramento naturale. Nel corso della giornata di domenica, aria fredda proveniente da est raggiungerà la Liguria, ciò abbasserà sensibilmente la temperatura soprattutto nei valori minimi, si avrà anche un sensibile rinforzo del vento di tramontana.

Nei giorni successivi si avrà un nuovo incremento dei valori termici per aria più mite.

Ma vediamo nel dettaglio che cosa succederà in Liguria nei prossimi giorni: abbiamo detto che sabato inizierà ad affluire aria fredda, soprattutto in serata. L’irruzione d’aria piuttosto fredda si farà sentire la giornata di domenica, quando rinforzerà il vento di tramontana, ma il cielo sarà in prevalenza sereno poco nuvoloso in Liguria. Avremo un abbassamento sensibile della temperatura.

Da lunedì le condizioni meteo cambieranno, la circolazione atmosferica settentrionale cesserà, si cominceranno a sentire gli effetti del vento che soffierà da meridione, dal mare. Ciò determinerà un sensibile aumento della temperatura, ma tuttavia sarà mitigato dal mare ancora piuttosto freddo. Si potrebbe verificare qualche addensamento nuvoloso per via dell’aria umida proveniente da sud.

La Pasqua e Pasquetta in Liguria dovrebbero essere dal tempo discreto, anche se i modelli matematici di previsione prospettano condizioni meteo difficilmente definibili fin da oggi. Pertanto, vi rimandiamo ai prossimi aggiornamenti.