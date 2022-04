Nel Lazio e già in atto un aumento della temperatura. Aria molto calda proveniente dal Nordafrica viene pilotata verso l’Italia. Le regioni tirreniche sono particolarmente esposte. Questa massa d’aria deriva da una area di bassa pressione che sta interessando il Mediterraneo occidentale con maltempo in particolare sull’Algeria.

Si sta verificando un fortissimo aumento della temperatura che avrà culmine nella giornata di venerdì e parte di quella di sabato. Successivamente aria fredda proveniente dai Balcani sarà causa di un sensibile abbassamento della temperatura. Inoltre, in settimana correnti oceaniche tenderanno a generare condizioni meteo di instabilità atmosferica.

Durante la prossima settimana, le condizioni meteo saranno influenzate da perturbazioni in transito soprattutto nel Nord Italia. Nel Lazio si potrebbe verificare un temporaneo aumento della nuvolosità, e poi un peggioramento temporaneo della seconda parte, con il rischio anche di temporali.

La temperatura sembra rimanere tutto sommato stazionaria, dopo il calo che si avrà a Pasqua. Non solo, a lungo termine la temperatura è attesa in sensibile aumento di nuovo, il fine mese di aprile si potrebbe concludere molto caldo per il periodo, ma questa previsione meteo sarà da confermare.

Insomma, per il Lazio abbiamo delle buone notizie, ma per il momento non si intravedono benefiche piogge.