Il fronte freddo ha raggiunto la Carnia, dove si è scatenata una linea temporalesca foriera di grandine e neve. L’aria fredda sta rompendo nelle Alpi orientali, e nell’imminenza sta per riversarsi sulla pianura, dove sono attese grandinate diffuse.

Grandine che diventerà gragnola a causa del sensibile abbassamento della temperatura. Le condizioni meteo saranno particolarmente avverse per tutta la prosecuzione della giornata di sabato e parte della prossima notte. Con il brusco abbassamento della temperatura sono attesi valori molto sotto la media. Pertanto, la neve potrebbe cadere a quote di bassa collina. Oltretutto, le abbondanti grandinate potrebbero imbiancare il paesaggio anche in pianura.

Una tempesta di vento è attesa in gran parte della regione. A Trieste dovrebbe soffiare il vento di Bora, mentre nel Carso dovrebbe nevicare sino a quote bassissime.