Le condizioni meteo in Friuli-Venezia Giulia sono buone. Aria calda proveniente da sud tende a far salire la temperatura sensibilmente nei giorni precedenti La Pasqua. Però, nel fine settimana pasquale, aria molto fredda raggiungerà tutta l’area, determinando un sensibile abbassamento della temperatura. Le condizioni meteo in Friuli-Venezia Giulia tenderanno a peggiorare temporaneamente, con la possibilità di nuove precipitazioni anche a carattere nevoso sui rilievi sino a quote basse.

Nei giorni successivi, però, cominceranno a soffiare correnti umide oceaniche che potrebbero determinare un peggioramento delle condizioni meteo.

Anzi, i centri meteo indicano che perturbazioni provenienti da ovest determineranno ingenti precipitazioni a partire dalla seconda parte della settimana.

E maltempo sarà associato anche un sensibile abbassamento della temperatura a causa della mancanza del sole, mentre non è attesa un’irruzione di aria fredda, bensì correnti oceaniche. E la regione Friuli-Venezia Giulia è particolarmente esposta alle precipitazioni che giungono con correnti sud-occidentali.

I maggiori accumuli precipitativi di si verificheranno sui rilievi. Si potrebbero verificare temporali, inoltre si avrà un sensibile rinforzo del vento.