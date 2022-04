Le condizioni meteo in Emilia-Romagna nella giornata di venerdì hanno visto l’insorgere di una vera e propria tempesta di vento. Raffiche di vento a oltre 100 km/h in pianura non sono di certo normali, eppure sono state raggiunte durante il tardo pomeriggio la serata in varie località, causando danni. Molti gli alberi e rami caduti.

Tanto vento, temperatura che improvvisamente era salita molto sopra la media, e ancora assenza di precipitazioni rilevanti in regione. Tuttavia, le condizioni meteo cambieranno nel corso della giornata di oggi, sabato, quando giungerà aria fredda proveniente da nord est che determinerà un peggioramento temporaneo nella seconda parte del giorno, con un brusco e incipiente abbassamento della temperatura.

In Appennino potrebbe tornare la neve che nottata potrebbe cadere sino a quote basse. Questa primavera si sta dimostrando, come spesso era stata annunciata, estremamente variabile.