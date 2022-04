In Emilia-Romagna, le condizioni meteo vedranno una iniziale instabilità atmosferica derivante da masse d’aria fredda provenienti da Balcani. Seguirà un deciso miglioramento, ma con un forte abbassamento della temperatura soprattutto nei valori minimi.

In Emilia-Romagna sarà soprattutto il vento a partire da sabato a soffiare particolarmente intenso, ciò per il transito di una perturbazione proveniente da nord-ovest. Si potranno avere precipitazioni soprattutto in prossimità dell’area collinare e montana, con tendenza a neve a quote sempre più basse, in quanto giungerà anche aria fredda.

Nella giornata di domenica le condizioni meteo tenderanno a migliorare, ma affluirà un ulteriore impulso d’aria fredda che abbasserà ulteriormente la temperatura, favorendo valori termici notturni non molto dissimili a 0 °C.

A partire da lunedì le condizioni meteo miglioreranno, e pian pianino la temperatura salirà riportandosi a metà settimana prossima a valori medi stagionali.

La Pasqua e Pasquetta sono ancora in via di definizione per quanto concerne le previsioni meteo, in quanto c’è una certa discrepanza da parte di modelli matematici.