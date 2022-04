Le correnti settentrionali che si instaureranno nel fine settimana in Campania, abbasseranno sensibilmente la temperatura, si avrà anche un peggioramento delle condizioni meteo. Nei primi giorni della settimana prossima, invece aria più mite determinerà un aumento diffuso della temperatura e anche un miglioramento delle condizioni del tempo.

Vediamo nel dettaglio la previsione. Tendenza a nuvolosità in aumento nel corso della giornata di sabato, con precipitazioni in serata. Non è da escludere anche qualche temporale.

Ulteriore peggioramento è atteso per la giornata di domenica, quando transiterà il fronte freddo, si potrebbero verificare rovesci di pioggia e qualche temporale, ma soprattutto è atteso un forte abbassamento della temperatura, oltre che un rinforzo consistente del vento. Rischio di neve in Appennino.

Da lunedì inizieranno a subentrare correnti più miti provenienti dal basso Tirreno, e poi nei primi giorni della settimana, con il trasporto di aria calda dall’Africa si avrà un sensibile aumento della temperatura in Campania.

La Pasqua e Pasquetta per il momento rimane un periodo piuttosto incerto, in quanto i modelli matematici di previsione non hanno inquadrato con una buona probabilità previsionale le festività pasquali 2022, e attendiamo qualche giorno per darvene notizia.