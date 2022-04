Tanta pioggia è quella venuta su Bologna, come da previsioni meteo. Tantissima in parte dell’Emilia Romagna, soprattutto verso i rilievi, dove fiumi e torrenti praticamente asciutti si sono riempiti d’acqua in poche ore.

Molta pioggia, sicuramente benefica in un periodo di assurda siccità, ma che è venuta in evidente eccesso se poi è causa di allagamenti, interruzioni stradali, disagi e persino frane. Ciò sottolinea la fragilità del territorio, sempre più sottoposto ad un’alterazione del clima. E l’Emilia Romagna patisce questi cambiamenti climatici a dismisura, con una riduzione del numero di giorni di pioggia, ed un incremento della pioggia oraria.

Piove meno frequentemente, e più intensamente del passato.

Alcuni sindaci si lamentano per l’allerta meteo diramata sul giallo, ritrovandosi poi con una circolazione stradale compromessa per l’eccessiva pioggia caduta.

Persino alcune vie cittadine di Bologna e di alcuni comuni dell’hinterland sono state sommerse dall’acqua.

Insomma, un eccesso di maltempo che va ben oltre la previsione meteo, seppur alcuni modelli matematici avevano prospettato piogge eccessive nei rilievi, e da qui si poteva ipotizzare che quell’acqua poi sarebbe giunta rapidamente verso la pianura.

Il territorio italiano è di per se fragile da sempre, e le situazioni di emergenza meteo sono in aumento.