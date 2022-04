Nel Lazio durante il fine settimana si avrà una modesta instabilità atmosferica derivante da passaggio di aria molto fredda in quota, con conseguenze diminuzione sensibile della temperatura soprattutto nei valori minimi. Si avrà anche un rinforzo del vento. Nei primi giorni della prossima settimana invece è atteso un aumento della temperatura.

Vediamo nel dettaglio la tendenza meteo: nel corso della giornata di sabato il transito di massa d’aria perturbata sull’Italia sarà causa della formazione di addensamenti nuvolosi sulla regione, con la possibilità di qualche precipitazione a carattere sparso. Non è da escludere, soprattutto per i contrasti termici dovuti all’irruzione d’aria fredda, a qualche temporale. Possibilità anche di grandine.

La giornata di sabato vedrà il transito di un ulteriore fronte freddo, a questo punto si potrebbero verificare precipitazioni sotto forma di rovescio di neve, o di neve a grani, sino a quote basse, non è da escludere anche collinari. Grandine in pianura. Irruzione d’aria fredda abbasserà la temperatura soprattutto nella nottata tra domenica e lunedì, quali culmine dell’evento rigido.

A partire da lunedì le condizioni meteo miglioreranno sensibilmente, e si avrà poi anche un rapido e importante aumento della temperatura.

La Pasqua e Pasquetta per il Lazio avranno un meteo incerto, ci troveremmo in un aggiornamento prossimo per definire meglio che tempo farà.