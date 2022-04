Nella serata di ieri, una sfuriata di maltempo ha interessato la Francia prossima alle Alpi, dove si sono verificati temporali anche intensi, con violente raffiche di vento e un abbassamento della temperatura.

La precipitazione è diventata rapidamente da gragnola a vera e propria neve anche a quote prossime a 350 metri sul livello del mare, come testimonia questa foto ripresa nella località di Villerupt. Ma la neve ha raggiunto anche l’Italia, come ad esempio la Val d’Aosta, dove le correnti occidentali si presentano nel settore occidentale foriere di precipitazioni, che in queste circostanze diventano nevose sino a quote molto basse.

Nelle prossime ore, un nuovo fronte perturbato dovrebbe determinare un ulteriore peggioramento. Questo dovrebbe poi interessare il settore centro-orientale italiano del Nord, per trasferirsi rapidamente verso settori adriatico, richiamando aria fredda dalla Scandinavia.