L’ondata di freddo che interessa gran parte dell’Europa va ben oltre la normalità di un colpo di coda invernale. La temperatura questa mattina è scesa abbondantemente sotto 0° centigradi soprattutto in Germania e Polonia, così come in Austria, parte della Svizzera, Repubblica Ceca in Ungheria.

Il freddo raggiunto anche alcune località della Spagna, mentre la temperatura si è abbassata sensibilmente anche sull’Italia, dove oggi i valori massimi saranno molto inferiori rispetto a quelli di ieri, probabilmente anche di oltre 10 °C.

Uno sguardo alla Francia, colpita gli scorsi giorni da forti gelate con danni in agricoltura particolarmente rilevanti. La temperatura si avvicina a 0 °C in molte località, solo in talune scende sotto la soglia del congelamento dell’acqua.

Ma il freddo è veramente notevole Scandinavia, dove la temperatura è diffusamente negativa.

Il picco di freddo, però in Europa e in Italia è atteso soprattutto la prossima notte e domattina presto.

La tardiva rottura del Vortice Polare sta generando una serie di ondate di freddo sull’Europa, ma la circolazione atmosferica dei prossimi giorni tenderà a cambiare, e avremo delle novità che si stanno osservando nei modelli matematici di previsione, anche se comunque ancora ci sono parecchie riserve.

L’attesa maggiore e per il ritorno di precipitazioni abbondanti, diffuse a tutta Italia, anche perché quelle che si sono verificati ultimamente sono state estremamente sporadiche.